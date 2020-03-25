مخاوف من تسونامي جديد.. "زلزال قوي" يضرب شرقي روسيا





- فبراير 1923، هز زلازل بقوة 8.5 مدينة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، مسببا موجات من التسونامي.

- نوفمبر 1952، هز زلزال بلغت قوته 9.0 كامتشاتكا في روسيا، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة، لكن لم ترد تقارير عن وفيات.

- أكتوبر 1963، ضرب زلزال بلغت قوته 8.5 جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، مما أدى لوقع موجات من التسونامي.





حيث تقع هذه الجزر المصنفة بأنها "بركانية" بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وتسميها روسيا "الكوريل الجنوبية"، فيما تدعوها اليابان "أراضي الشمال".



وتعتبر العلاقات ما بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، التي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطالب اليابان باستردادها.



رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 7.5 درجات، صباح الأربعاء، قبالة جزر الكوريل الروسية، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.ووفق وكالة (رويترز) فقد قال المعهد: إن "مركز الزلزال يقع على عمق 59 كلم عن سطح البحر، في حين أعلن المركز الأميركي للتحذير من التسونامي، أنّه ما زال "يقيّم الواقع لتحديد مستوى الخطر".وتعد هذه المنطقة من بين الأكثر تعرضاً للزلازل في العالم، وفيما يلي سرد زمني لأبرز كوارث الزلازل المعاصرة في المنطقة.