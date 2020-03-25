دولي

يوم حزين في إيطاليا.. وفاة 743 شخصًا بفيروس (كورونا)

يوم حزين في إيطاليا.. وفاة 743 شخصًا بفيروس (كورونا)
صورة من إيطاليا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا وفاة 743 شخصًا بعد يومين من التراجع، فيما قررت الحكومة الإيطالية، زيادة قيمة الغرامات على المخالفين لأمر الإغلاق، في يوم وصف بأنه حزين على إيطاليا.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإنه مع تسجيل أكثر من 6800 وفاة، تعد إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بالوباء، لكن هذه الحصيلة أشارت إلى ارتفاع لعدد الإصابات بنسبة 8 بالمئة (من أصل نحو 70 ألف حالة) على غرار الاثنين، وهي النسبة الأدنى منذ بدء انتشار الوباء في إيطاليا.

وأعلن المسؤول عن الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" أن "نتائج التدابير المتخذة قبل أسبوعين بدأت تظهر".

ووفق (سكاي نيوز)، فقد تبقى لومبارديا في شمال البلاد المنطقة الأكثر تضرراً بالفيروس مع 4178 وفاة من أصل 6820 في مجمل أنحاء البلاد إلى اليوم، تليها إيميليا- رومانيا مع 985 وفاة.

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