شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

طقس الأربعاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2020/03/26: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية المناطق، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق ليلا والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/03/27: يكون الجو غائماً جزئياً ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2020/03/28: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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