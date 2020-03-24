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دولي

وفاة أمريكي بعد تناوله وصفة ترامب للوقاية من فيروس (كورونا)

وفاة أمريكي بعد تناوله وصفة ترامب للوقاية من فيروس (كورونا)
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
توفي أمريكي ودخلت زوجته في حالة صحية حرجة، جراء تناولهما دواء مضادا للملاريا، وصفه الرئيس دونالد ترامب، كعلاج محتمل لفيروس كورونا، بدون الحصول على وصفة طبية.

ودعت شركة بانر هيلث الصحية إلى عدم تعاطي الأدوية التي لا توصف، لمرضى فيروس كورونا، والذي أزهق حياة الآلاف حتى الآن حول العالم، ولم يعثر له على علاج فعال، وفق موقع (عربي 21).

وأوضح بيان الشركة أن الرجل مات على الفور وأن زوجته في الستينيات من العمر تحت رعاية حرجة بعد أن تناولا فوسفات الكلوروكين، وهي مادة مستخدمة بشكل شائع لتنظيف أحواض السمك.

وعانى الزوجان من آثار فورية في غضون 30 دقيقة من الابتلاع، تتطلب الدخول إلى المستشفى.

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