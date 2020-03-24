الاحتلال يلقي بعامل على حاجز "حزما" للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعامل يعمل بإحدى الورش الإسرائيلية على حاجز "حزما" شمال شرق مدينة القدس، للاشتباه بإصابته بفيروس (كورونا).



وقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن طواقم الطب الوقائي في محافظة القدس تعاملت مع مواطن في الثلاثينات من عمره، بعد التبليغ عن الاشتباه بإصابته بفيروس (كورونا)، حيث قامت بإجراء الفحوصات اللازمة له.



ونقل عبد ربه عن العامل قوله، أن سلطات الاحتلال ألقت به خارج عمله بذريعة بحجة عدم حيازته على شهادة خلو من (كورونا).



واكد أن الفحوصات بينت عدم وجود أي اعراض بالإصابة بـ (كورونا) لدى العامل لحظة فحصه من قبل الطواقم المختصة.



وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل بالعودة لمنازلهم حفاظا على سلامتهم، وذلك على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في إسرائيل وإجراءات منع التنقل المتوقعة.