شؤون فلسطينية

الاحتلال يلقي بعامل على حاجز "حزما" للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)

الاحتلال يلقي بعامل على حاجز "حزما" للاشتباه بإصابته بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعامل يعمل بإحدى الورش الإسرائيلية على حاجز "حزما" شمال شرق مدينة القدس، للاشتباه بإصابته بفيروس (كورونا).

وقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه  في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن طواقم الطب الوقائي في محافظة القدس تعاملت مع مواطن في الثلاثينات من عمره، بعد التبليغ عن الاشتباه بإصابته بفيروس (كورونا)، حيث قامت بإجراء الفحوصات اللازمة له.

ونقل عبد ربه عن العامل قوله، أن سلطات الاحتلال ألقت به خارج عمله بذريعة بحجة عدم حيازته على شهادة خلو من (كورونا).

واكد أن الفحوصات بينت عدم وجود أي اعراض بالإصابة بـ (كورونا) لدى العامل لحظة فحصه من قبل الطواقم المختصة.

وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل بالعودة لمنازلهم حفاظا على سلامتهم، وذلك على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في إسرائيل وإجراءات منع التنقل المتوقعة.

أخبار ذات صلة

شاهد: آلاف الفلسطينيين يخرقون حظر تجول بجنين لاستقبال أسير محرر.. ومسؤول فلسطيني: كلن عالحجر

شاهد: آلاف الفلسطينيين يخرقون حظر تجول بجنين لاستقبال أسير محرر.. ومسؤول فلسطيني: كلن عالحجر

شاهد: شرطي ببيت لحم يقرأ فاتحة خطبته خلال مهامه الوظيفية

شاهد: شرطي ببيت لحم يقرأ فاتحة خطبته خلال مهامه الوظيفية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو الالتزام بتوجيهات الصحة لمواجهة (كورونا)

"العربية الفلسطينية" تدعو الالتزام بتوجيهات الصحة لمواجهة (كورونا)

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

وكيل &#34;الاقتصاد&#34; بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار أو احتكار السلع

وكيل "الاقتصاد" بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار أو احتكار السلع

أبو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية للانتصار على فيروس (كورونا)

أبو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية للانتصار على فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: استلمنا عمالاً عليهم آثار سخونة عالية وارتفاع بدرجات الحرارة

محافظ طولكرم: استلمنا عمالاً عليهم آثار سخونة عالية وارتفاع بدرجات الحرارة

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو الالتزام بتوجيهات الصحة لمواجهة (كورونا)

"العربية الفلسطينية" تدعو الالتزام بتوجيهات الصحة لمواجهة (كورونا)

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

وكيل &#34;الاقتصاد&#34; بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار أو احتكار السلع

وكيل "الاقتصاد" بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار أو احتكار السلع

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

أمريكا تُعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) على حاملة طائرات

أمريكا تُعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) على حاملة طائرات

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الأغوار ونابلس  

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الأغوار ونابلس  

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد

مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد