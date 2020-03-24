شاهد: آلاف الفلسطينيين يخرقون حظر تجول بجنين لاستقبال أسير محرر.. ومسؤول فلسطيني: كلن عالحجر

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خرق الآلاف من الفلسطينيين حظر التجول الذي فرضته الحكومة للقضاء على فيروس كورونا في مدينة جنين بالضفة الغربية.





وحسب الفيديون فقد تجمع آلاف الأشخاص للمشاركة في احتفال بالإفراج عن أسير من مخيم جنين فيما تخلل الاحتفال أغاني الدحية وإطلاق كثيف للنار.





يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن عن حظر تجول للمواطنين في كافة محافظات الوطن للقضاء على فيروس كورونا، ومنع التنقل بين المحافظات، وجرى نشر القوى الأمنية لضمان ذلك.





وفي السياق، علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، على الفيديو بالقول: "جنون وانعدام مسؤلية طبعاً نبارك للأسير من جنين الصمود الذي افرج عنه حريته، لكن هذه الجموع الهادرة لم تقدر الخطر".



وأضاف العوض، عبر صفحته بفيسبوك: "ما بالكم لا سمح الله أن يكون أحدهم مصاب، ما عدا الجنون وأين هي الحكومة التي حيينا اجراءاتها وجهودها صبح مساء".

وتابع العوض: "هذا الاستهتار أولًا مسؤلية الحكومة التي عليها فرض اجراءاتها وثانيًا على الناس الذين لم يقدروا حجم الخطر، هذا يتطلب كلن يعني كلن على الحجر والفحص والليلة قبل الغد".









رام الله - دنيا الوطن