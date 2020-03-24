شاهد: شرطي ببيت لحم يقرأ فاتحة خطبته خلال مهامه الوظيفية

نشرت الشرطة الفلسطينية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحظة قراءة شرطي فاتحة خطبته على عروسه خلال أداء مهامهه الوظيفية.





ويظهر الفيديو، لحظة اتصال والد الملازم عمر بلاصي من بيت لحم على ابنه خلال عمله على أحد الحواجز في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث أخبره والده بموافقة أهل العروس على الخطبة.





وحسب الفيديو، فإن الملازم بلاصي قرأ الفاتحة مع والده والحاضرين عند أهل العروس، ثم قادم بتوزيع الحلوى على زملائه والمواطنين.





رام الله - دنيا الوطن