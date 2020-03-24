شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تدعو الالتزام بتوجيهات الصحة لمواجهة (كورونا)

"العربية الفلسطينية" تدعو الالتزام بتوجيهات الصحة لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا رامي فرج الله، مسؤول إعلام الجبهة العربية الفلسطينية، المواطنين في قطاع غزة إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة فيروس كارونا المستجد (COVID-19)، مرحباً بقرار الحكومة الفلسطينية الشرعية بفرض الحجر الإلزامي محافظات الوطن، والبقاء في المنازل.

وقال فرج الله: "فيروس كورونا ينتشر بسرعة في العالم"، متابعاً: "لقد وصل (كورونا) قطاع غزة، هناك مواطنين مصابين قدما من الخارج في الحجر الصحي وفق ما أعلنته وزارة الصحة".

وبيّن: "وصل وفد من منظمة الصحة العالمية، واطلع على الإمكانيات المتاحة في مواجهة (كورونا) المستجد" بحسب ما أوردته قناة روسيا اليوم، مضيفاً أنه رغم الإمكانات البسيطة، فإن قطاع غزة المحاصر يفتقر إلى مستشفى متطور بإمكانيات عالية  للحجر الصحي و العلاج من الفيروس.

و أردف أن (كورونا) في حال تفشيه في القطاع سيقضي على الالاف من السكان بحسب ما قاله مدير منظمة الصحة العالمية، وعزا ذلك إلى سبب رئيسي هو الاكتظاظ السكاني على مساحة صغيرة، مشيراً إلى أن سكانه فاق مليوني نسمة.

ونوه إلى أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، لافتاً إلى الإجراءات التدابيرية الاحترازية، والوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بالتعاون مع الأوقاف والشئون الإسلامية، ووزارة الداخلية، مطالباً برص الصفوف، وتضافر الجهود من أجل مكافحة  فيروس (كورونا).

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