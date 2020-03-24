شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة في محافظة نابلس اليوم 23 مركبة مخالفة لحالة الطوارئ والتعليمات بالبقاء في المنازل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ومن ضمن إجراءات شرطة المحافظة لتطبيق حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء وتعليماته للمواطنين بالبقاء في منازلهم حماية لهم ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع قامت الشرطة بضبط 23 مركبة مخالفة وحجزها.

وأضافت أن الشرطة والمؤسسة الأمنية شدد من إجراءاتها هذا اليوم من أجل ضبط حركة المواطنين والزامهم البقاء في منازلهم من اجل سلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفايروس (كورونا) والحد من انتشاره.

وطلبت الشرطة من سكان المحافظة البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها أو التنقل خارج المحافظة الا للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

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