أبو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية للانتصار على فيروس (كورونا)

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، على أهمية تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل الانتصار على فيروس كورونا، وتجاوز هذه الأزمة.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه أبو نعيم، مساء الثلاثاء، من الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مطمئناً على سلامته بعد خضوعه للحجر الصحي الاحترازي، وفق الموقع الرسمي للوزارة.



وأثنى مشعل، على دور وزارة الداخلية والأمن الوطني في خدمة المواطنين في ظل حائجة فيروس كورونا، مُرسلاً التحية لقيادة الوزارة وضباطها وعناصرها، على وقوفهم جنباً إلى جنب مع أبناء شعبهم وتقديم الخدمة والعون لهم.



وعبّر مشعل عن أمله بالسلامة التامة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يتجاوز شعبنا والإنسانية جمعاء هذه المحنة الطارئة.









رام الله - دنيا الوطن