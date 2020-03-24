اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي جددت اقتحام بلدة العيساوية في القدس وتصدى لها المواطنون بإطلاق الألعاب النارية والزجاجات الحارقة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد جمال عليان ومحمد زكريا عليان من العيساوية، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي شمال القدس أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين قرب المدخل الشرقي لبلدة الرام.



وفي قلقيلية استهدف شبان قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع "كوع متفجر" قرب المدخل الشمالي لبلدة عزون التي تشهد مواجهات شبه يومية مع الاحتلال حيث تتعرض البلدة لاقتحامات يومية واعتقالات في صفوف ساكنيها.