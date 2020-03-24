شؤون فلسطينية

مبادرة الأولى من نوعها.. قناة (القدس اليوم) تبث أحد برامجها من المنازل

مبادرة الأولى من نوعها.. قناة (القدس اليوم) تبث أحد برامجها من المنازل
رام الله - دنيا الوطن
في مبادرة هي الاولى من نوعها عبر الاعلام ، قدمت قناة القدس اليوم الفضائية أحد برامجها من داخل بيت المذيع، وذلك في اطار حملتها التوعوية (انت بخير فلسطين بخير) حيث خرج مقدم البرنامج نضال البرعي لتقديم برنامج هذا المساء من منزله وكان محور اللقاء حملة انت بخير فلسطين بخير التي اقامتها القناة 

واستضافت الحلقة،  الأستاذ  محمد البيوك الموجه الاعلامي للقناة، وأحمد أبو هاشم مدير دائرة الاعلام الجديد فيها، حيث تحدث أبو هاشم عن التحديات التي تواجه نشطاء التواصل الاجتماعي للتصدي للشائعات التي تطال هذا المرض ، وقال إن دائرة الاعلام الجديد عملت جاهدةً منذ البداية على الحفاظ على مصداقية الأخبار المتواردة واتباع ما يصدر من الجهات المعنية فقط ، وحث المواطنين الحفاظ على أرواحهم من خلال التواجد والالتزام في منازلهم.

كما تطرق في حديثه عن حملة #انت_بخير_فلسطين_بخير التي أشرفت عليها قناة القدس اليوم ، والتي تضمنت تصاميم وفيديوهات مختلفة لجميع مذيعي ومراسلي القناة في رسائل شخصية من منازلهم يدعون فيها المواطنين للالتزام في منازلهم وذلك كمبادرة كبيرة للحجر المنزلي الذي يساعد في الحد من الاصابة وانتشار المرض.

وكشف أبو هاشم عن الخطط المستقبلية التي ستقوم بها دائرة الاعلام الجديد للدفع بحملات توعوية جديدة لأبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أنحاء الوطن بهدف فرض حالة من اليقظة والحفاظ على أرواح أبناء شعبنا والتمكن من التصدي لهذا الوباء وعدم انتشاره في فلسطين.

أما الموجه الإعلامي لقناة القدس اليوم، محمد البيوك فقد وجه التحية لكل العاملين في القناة وحثهم على ضرورة المضي في تأدية رسالة قناة القدس اليوم النبيلة وهي أن تكون صوت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وشدد على أهمية ان يعمل جميع كوادر القناة بكل جهد لتأدية الرسالة النبيلة كقناة مقاومة.

واكد أن الحملات التوعوية التي تقيمها القناة ستستمر بشكل دائم حتى نهاية هذا الوباء، وأن قناة القدس اليوم بصفتها منبر إعلامي ذو ثقل في فلسطين ستبقى مصدر معلومات رئيسي لأبناء شعبنا ، وأن جميع المعلومات التي تصدر عن القناة بخصوص هذا الوباء هي من مصادر رسمية، حتى لا يغرق شعبنا في مستنقع الشائعات.


وأشار البيوك إلى أن القناة قللت دوام موظفيها وذلك للحفاظ على صحتهم، وأن لديها خطط طوارئ ستكون كفيلة باستمرار القناة كمنبر فلسطيني واعي ومحترم على مدار الساعة يقوم بواجبه تجاه الشعب الفلسطيني.

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