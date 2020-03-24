اعتقال فلسطينيين حاولا تهريب شخص محجور صحياً إلى رام الله

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، عن اعتقال شخصين،/ حاولا تهريب شخص محجور صحياً في ضواحي القدس إلى محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت غنام، وفق وكالة (وفا)، أن جهاز الأمن الوقائي، اعتقلهما، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهما، مبينة أن هذه الممارسات الفردية، تعتبر شروعاً بالقتل، واستهتاراً بصحة المواطنين، لافتة إلى أن إجراءات عقابية مشددة، سيتم اتخاذها بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين.

وشكرت غنام الملتزمين بمنازلهم، والفرق الوطنية العاملة بالميدان كلاً بمجاله واختصاصه، مشيرة إلى أن هذه الفترة، سنتجاوزها بتعاوننا والتزامنا، متمنية السلامة لكافة أبناء شعبنا.