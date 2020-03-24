اشتية يُطالب العمال بالعودة فوراً والخضوع لحجر منزلي 14 يوماً
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، جميع العمال الذين يعملون في إسرائيل، بالعودة إلى بيوتهم، في ضوء توقعات باتخاذ إسرائيل قراراً بحظر التجوال خلال الأيام المقبلة.
وقال اشتية في مقطع صوتي وجهه لرؤساء الأجهزة الأمنية:
طالب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، جميع العمال الذين يعملون في إسرائيل، بالعودة إلى بيوتهم، في ضوء توقعات باتخاذ إسرائيل قراراً بحظر التجوال خلال الأيام المقبلة.
وقال اشتية في مقطع صوتي وجهه لرؤساء الأجهزة الأمنية:
مطلوب من جميع العمال العودة لبيوتهم، وذلك حماية لهم، وحفاظاً على سلامتهم.
وأضاف: عليه، يخضع جميع العمال العائدين من إسرائيل إلى حجر بيتي لمدة 14 يوماً، وعلى ما يبدو عليه من أعرض فيروس (كورونا) أو أعراض المرض، الاتصال مع أقرب مركز صحي.
وأضاف: نهيب بالعمال الالتزام بالإجراءات المتخذة في دولة فلسطين، ومن يخالف ذلك، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأضاف: نهيب بالعمال الالتزام بالإجراءات المتخذة في دولة فلسطين، ومن يخالف ذلك، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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