شؤون فلسطينية

اشتية يُطالب العمال بالعودة فوراً والخضوع لحجر منزلي 14 يوماً

اشتية يُطالب العمال بالعودة فوراً والخضوع لحجر منزلي 14 يوماً
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، جميع العمال الذين يعملون في إسرائيل، بالعودة إلى بيوتهم، في ضوء توقعات باتخاذ إسرائيل قراراً بحظر التجوال خلال الأيام المقبلة.

وقال اشتية في مقطع صوتي وجهه لرؤساء الأجهزة الأمنية:
 مطلوب من جميع العمال العودة لبيوتهم، وذلك حماية لهم، وحفاظاً على سلامتهم.

وأضاف: عليه، يخضع جميع العمال العائدين من إسرائيل إلى حجر بيتي لمدة 14 يوماً، وعلى ما يبدو عليه من أعرض فيروس (كورونا) أو أعراض المرض، الاتصال مع أقرب مركز صحي.

وأضاف: نهيب بالعمال الالتزام بالإجراءات المتخذة في دولة فلسطين، ومن يخالف ذلك، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

وكيل &#34;الاقتصاد&#34; بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع

وكيل "الاقتصاد" بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع

أبو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية للانتصار على فيروس (كورونا)

أبو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية للانتصار على فيروس (كورونا)

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

مبادرة الأولى من نوعها.. قناة (القدس اليوم) تبث أحد برامجها من المنازل

مبادرة الأولى من نوعها.. قناة (القدس اليوم) تبث أحد برامجها من المنازل

اعتقال فلسطينيين حاولا تهريب شخص محجور صحياً إلى رام الله

اعتقال فلسطينيين حاولا تهريب شخص محجور صحياً إلى رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

الشرطة تضبط 23 مركبة لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس

وكيل &#34;الاقتصاد&#34; بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع

وكيل "الاقتصاد" بغزة يطالب بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

اندلاع مواجهات مع بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس وقلقيلية

مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

أمريكا تُعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) على حاملة طائرات

أمريكا تُعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) على حاملة طائرات

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الأغوار ونابلس  

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الأغوار ونابلس  

جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات يطالبان التجار والمستوردين بالحفاظ على الأسعار

جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات يطالبان التجار والمستوردين بالحفاظ على الأسعار

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد

مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد