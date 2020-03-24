اشتية يُطالب العمال بالعودة فوراً والخضوع لحجر منزلي 14 يوماً





وأضاف: عليه، يخضع جميع العمال العائدين من إسرائيل إلى حجر بيتي لمدة 14 يوماً، وعلى ما يبدو عليه من أعرض فيروس (كورونا) أو أعراض المرض، الاتصال مع أقرب مركز صحي.



وأضاف: نهيب بالعمال الالتزام بالإجراءات المتخذة في دولة فلسطين، ومن يخالف ذلك، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

مطلوب من جميع العمال العودة لبيوتهم، وذلك حماية لهم، وحفاظاً على سلامتهم.