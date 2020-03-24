مستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الثلاثاء، مواطنان اثنان بجروح، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين، عليهما في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية برقة شمال نابلس.



وقال رئيس مجلس محلي أم صفا، مروان الصباح: إن عدداً من المستوطنين، هاجموا بالأسلحة البيضاء، مواطنين خلال عملهم بأرضهم، كما تركوا حيواناتهم تستبيح الأراضي الزراعية.



وأشار الصباح الى أن قوات الاحتلال، التي أمنت اقتحام وانسحاب المستوطنين، أغلقت مداخل القرية، واحتجزت أحد المواطنين المصابين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي نابلس، هاجم مستوطنون منزل المواطن مهند محمد حجة في قرية برقة، وألحقوا به أضراراً، كما هاجموا المنطقة الشرقية من قرية بورين بلدة بورين، وحاولوا الاعتداء على المنازل الواقعة جنوب القرية، إلا أنّ يقظة المواطنين، حالت دون إيقاع الأضرار في الممتلكات والأرواح.



وبالتزامن مع ذلك، وضعت قوات الاحتلال، تصاحبها جرافة عسكرية، مكعبات إسمنتية على أطراف بلدة مادما جنوب نابلس؛ لوضع نقطة مراقبة عسكرية على أطراف القرية.