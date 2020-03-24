الشرطة تعتقل شخصين لندائهما عبر مكبرات الصوت بمنع التجول بجنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، شخصين لقيامهما بالنداء عبر مكبرات الصوت، بمنع التجول، والالتزام بالمنازل في أرجاء مدينة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن معلومات، وردت للشرطة حول وجود شخصين يقومان بالنداء عبر مكبرات الصوت، داخل أرجاء المدينة، بمنع التجول، والتزام المواطنين في منازلهم.



وعلى الفور، تم رصد حركة هذين الشخصين، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل أحد الحواجز الشرطية العاملة في المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.



وأكدت الشرطة، بأن هذا الإجراء، يكون فقط صادراً من قبل الجهات الرسمية والمختصة، كونها الجهة المخولة بإصدار التعليمات؛ لضمان سلامة المواطنين، وأمنهم وأمانهم.