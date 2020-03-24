أجواء مُغبرة الخميس.. تفاصيل الحالة الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-9 20-10 19-13 بيت لحم 17-9 20-10 19-13 رام الله والبيرة 16-8 19-9 18-12 طولكرم 19-12 24-13 22-14 نابلس 18-10 21-11 20-13 قلقيلية 19-12 24-13 22-14 جنين 20-11 23-12 22-14 سلفيت 17-9 20-10 19-13 طوباس 20-11 23-12 22-14 روابي 18-10 21-11 20-13 الخليل 16-8 19-9 18-12 غزه 20-13 23-15 14-22 أريحا 24-15 27-15 26-16 خانيونس 20-13 23-15 14-22 الأغوار الشمالية 22-13 25-13 24-14 رفح 21-12 24-14 23-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق ليلاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: