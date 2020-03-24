أمريكا تُعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) على حاملة طائرات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون): إنها سجلت الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) لدى ثلاثة عسكريين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية (USS Theodore Roosevelt).



وقال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي، ثوماس مودلي، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الثلاثاء، عبر جسر فيديو: "تم رصد 3 حالات للإصابة بـ (COVID-19) بين أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف مودلي: "هذه أول حالات للإصابة بـ (COVID-19) على متن سفينة، تنفذ دورية عسكرية، تم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي، ومن المقرر إجلاؤهم من السفينة جواً، وهذا الأمر، يمكن أن يتم اليوم".

رام الله - دنيا الوطن