أمريكا تُعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) على حاملة طائرات
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون): إنها سجلت الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) لدى ثلاثة عسكريين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية (USS Theodore Roosevelt).
وقال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي، ثوماس مودلي، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الثلاثاء، عبر جسر فيديو: "تم رصد 3 حالات للإصابة بـ (COVID-19) بين أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt"، وفق (روسيا اليوم).
وأضاف مودلي: "هذه أول حالات للإصابة بـ (COVID-19) على متن سفينة، تنفذ دورية عسكرية، تم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي، ومن المقرر إجلاؤهم من السفينة جواً، وهذا الأمر، يمكن أن يتم اليوم".
وقال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكي، ثوماس مودلي، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الثلاثاء، عبر جسر فيديو: "تم رصد 3 حالات للإصابة بـ (COVID-19) بين أفراد الطاقم على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt"، وفق (روسيا اليوم).
وأضاف مودلي: "هذه أول حالات للإصابة بـ (COVID-19) على متن سفينة، تنفذ دورية عسكرية، تم وضع هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي، ومن المقرر إجلاؤهم من السفينة جواً، وهذا الأمر، يمكن أن يتم اليوم".
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