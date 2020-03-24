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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الأغوار ونابلس  

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الأغوار ونابلس  
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، الشقيقين فتحي عليان دراغمة (65 عاما) وشقيقه ساطي (52 عاما) بعد اقتحام منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الشابين عيسى يوسف عنتر وعبادة محمد عزت بعد توقيف المركبة التي كانا يستقلانها بالقرب من قرية الساوية جنوب المدينة، كما نقل موقع (حرية نيوز).

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