دولي

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفيَن بفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفيَن بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، عن تسجيل 240 وفاة جديدة بعدوى فيروس (كورونا)، (COVID-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويعد هذا أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض، منذ بدء التفشي في البلاد، فيما سجلت فرنسا وفق قناة (العربية)، 2,444 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة؛ ليصل الإجمالي إلى 22,300.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2448 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين بهذه العدوى في البلاد إلى 22304 حالات، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف سلمون: أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت بواقع 240 حالة، ووصلت إلى 1100 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 860 أمس الاثنين.

وأشار إلى أن عدد المصابين الذين يرقدون في غرف العناية المركزة يبلغ 2516 شخصا، 34% منهم أعمارهم تحت 60، فيما تتراوح أعمار 58% منهم ما بين 60 و80 عاما.

وتشير المعطيات الجديدة إلى استمرار تدهور أزمة فيروس (كورونا) في فرنسا، التي أصبحت، بعد حصيلة اليوم، الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء هذا الوباء.

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