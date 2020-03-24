دولي

ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل وارتفاع جديد على أعداد المصابين

ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) بإسرائيل وارتفاع جديد على أعداد المصابين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشفى (هداسا عين كارم)، عن وفاة مصاب (87 عاماً) بفيروس (كورونا) المستجد، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عن وفاة امرأة (67 عاماً) جراء إصابتها بالفيروس، ليتم بذلك تسجيل ثلاث حالات وفاة بـ (كوفيد 19) في البلاد.

وقال المستشفى: إن "المصاب كان يعاني من أمراض السكري والخرف، وتعرض لجلطة دماغية مؤخرًا"، مشيراً إلى أنه كان قد نقل إلى المستشفى بمشاكل كبيرة في التنفس، الأول من أمس، الأحد، وطرأ تدهور سريع على حالته، وتوفي في المستشفى"، وفق (عرب 48). 

في حين قالت الوزارة: إن المتوفية، كانت ترقد في مستشفى (وولفسون) في تل أبيب، وأنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخراً.

وقالت الوزارة، صباح اليوم: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، ارتفع إلى 1656، بينها 31 حالة، وصفت بالخطيرة، و40 بحالة متوسطة.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، تم تسجيل 214 إصابة، خلال أقل من 24 ساعة، فيما تتطلع وزارة الصحة، للشروع بمضاعفة الفحوصات والاختبارات؛ لاكتشاف فيروس (كورونا)، على أن تصل حتى مطلع الأسبوع المقبل إلى 8 آلاف اختبار في اليوم.

ومع الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابات بالفيروس، ستصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على التقييدات الجديدة، التي تم اعتمادها بغية الحد من حرية تنقل المواطنين، وفرض المزيد من التقييدات على المحالات التجارية، وأماكن العمل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) عن وزراء في الحكومة الانتقالية قولهم: "فرض الإغلاق الشامل مسألة وقت، حيث سيمنح بموجب ذلك صلاحيات واسعة لأفراد الشرطة؛ لتغريم كل مواطن يقوم بخرق التعليمات، ولا يلتزم بالعزل في المنازل".

ووفقاً للوزراء، سيعلن عن الإغلاق الشامل لمدة أسبوع على أن يتم تمديد الفترة بحال لزم الأمر، كما ستفرض عقوبات على كل من يخالف تعليمات وزارة الصحة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة الصحة، ضرورة فرض الإغلاق الشامل على المواطنين؛ ليتسنى مكافحة الفيروس، والحد من انتشاره.

ولفت إلى وجود تقديرات، تشير إلى أن 10 آلاف في البلاد يحملون الفيروس، دون علمهم، ولم يخضعون لأي فحوصات لاكتشاف الفيروس، مؤكداً أنه لا يمكن مكافحة الفيروس بإغلاق جزئي.

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