وزير التربية: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تُغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيهاً

رام الله - دنيا الوطنعقد وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، اليوم، اجتماعاً "عن بعد" مع مجموعة من طلبة البرلمان الطلابي في تربية بيت لحم، وهو الحلقة الأولى في سلسلة اجتماعات، سيعقدها الوزير مع البرلمانات الطلابية في كافة المديريات.وقد جرى خلال الاجتماع، نقاش مجموعة من الأمور التي طرحها الطلبة، والتي شملت ترتيبات عقد الثانوية العامة، ومزايا وتحديات التعليم عن بعد لمختلف المراحل، والسيناريوهات المتعلقة بالعام الدراسي.وقد نقل أعضاء البرلمان، استفسارات عديدة تشغل بال الطلبة في ظل هذه الظروف العصيبة، حيث أجاب الوزير على مختلف التساؤلات، مؤكداً ثقته بقدرة الأسرة التربوية بالتعاون مع الأهالي، على تجاوز هذه الأزمة.وتطرق اللقاء إلى بعض الجوانب المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، والمواد الدراسية المطلوبة، وتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس، بالإضافة إلى نقاشات معمقة حول برامج التعلم عن بعد ومبادرات التعلم الإلكتروني في ظل الوضع الراهن.وأبدى الطلبة تفاعلاً رائعاً، حيث قدموا اقتراحات مهمة، وعد الوزير بأخذها بعين الاعتبار، مؤكداً لهم أن التعليم عن بعد، على الرغم من أهميته، لا يشكل بديلاً رسمياً عن التعليم النظامي الوجاهي، كما نوه إلى أن امتحانات الطلبة، بما فيها الثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهياً، معبراً عن شكره للطلبة على نضج أفكارهم وجدية مقترحاتهم، متمنياً لهم ولذويهم دوام الصحة والسلامة.