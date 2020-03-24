"خضوري" تتبنى قرارات مستحدثة لصون العملية الأكاديمية والحيلولة دون ضياع الفصل الدراسي



وكشفت الجامعة أن تحقيق شروط النجاح في مساق ما يتوجب على الطالب جمع 70 علامة على الاقل في الواجبات والامتحانات التي تعطى للطالب الكترونيا لمساقات الماجستير و60 علامة لمساقات البكالوريوس.



ولضمان رسالتها في دعم الطلبة وتمكينهم من الحصول على المنح والاعفاءات ستعمد الى اعتماد معدل الطالب نهاية الفصل الدراسي الأول 2019 / 2020 للطلبة القدامى وحالة الطالب عند دخول الجامعة للطلبة الجدد (الذين التحقوا الفصل الدراسي الثاني).



رام الله - دنيا الوطناعلنت جامعة فلسطين التقنية خضوري، في اعلان صدر عنها اليوم عن عدد من القرارات التي تضمن للطلبة استمرارهم في مسيرتهم الاكاديمية عن بعد، وانجاز الفصل الدراسي الاكاديمي والحيلولة دون ضياعه.وأوضحت ادارة الجامعة ان خلية العمل التي تدير العملية الاكاديمية في ظل حالة الطوارئ باشراف مباشر من رئيس الجامعة ولجنة الطوارئ فيها اتخذت قرارها الاستراتيجي المتمثل في الاستمرار في ادارة العملية الاكاديمية بالاستناد الى التعليم الالكتروني "المودل" وادارته عن بعد من خلال تقديم مواد المحاضرات المصورة والمسموعة والمرئية ، وطرح الاسئلة التفاعلية وتكليف الطلبة بالواجبات البيتية ، وانتهاء بتقديم الامتحانات الالكترونية عن بعد.واوضحت إدارة الجامعة بان النتيجة النهائية للطالب في مساقات البكالوريوس والماجستير نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019 / 2020 ستكون بدون ضمن معيار النجاح والرسوب (Pass or Fail) ولن يتم احتسابها في المعدل التراكمي.مبينة انها ستقوم بالقريب العاجل وبالتنسيق والتشاور مع الادارة العامة للتعليم التقني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعلان عن الية احتساب العلامات لمساقات درجة الدلوم وانها ستقوم فور العودة للدراسة وانتهاء الأزمة قبل نهاية الفصل بتكثيف وتعويض الطلبة الملتحقين في المساقات العملية التى يحتاج إنجازها الى تطبيقات مخبرية مباشرة من قبل الطالب، مبينة ان نتائج الطلبة في المساقات العملية ستكون غير مكتمل وفي حال طالت الازمة الى ما بعد انتهاء الفصل الدراسي الحالي.