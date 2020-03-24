شاهد: مباحث التموين بغزة تشرع بجولات ميدانية لمتابعة الأسواق



وتابع قنيطة: نُجري متابعة حثيثة لمصانع ومحال توريد المنظفات ومواد التعقيم؛ لضمان توفيرها طبقاً للمواصفات الصحية وبالأسعار المناسبة.







وتابع: تمت مصادرة 3400 عبوة مطهر و1200 كمامة مصنعة محلياً مخالفة للمواصفات الطبية، وتم توقيع 40 محضر تعهد بحق تُجار محتكرين ومتلاعبين بالأسعار، وإحالتهم للدوائر المختصة؛ لأخذ المقتضى القانوني.





رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة مباحث التموين بالشرطة، بغزة، المقدم أحمد قنيطة: إن مباحث التموين، شرعت بجولات ميدانية مشتركة مع الوزارات المختصة، بشكل دوري؛ لمتابعة الأسواق، ومنع الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة فيروس (كورونا).وأضاف قنيطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يتم رصد ومتابعة التجار المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وقد تم إجراء حصر شامل لكميات المواد الغذائية والتموينية والسلع الأساسية في قطاع غزة، ونطمئن المواطنين بأنها متوفرة بشكل كامل، ولا يوجد أي عجز فيها، فلا داعي للهلع أو الإقبال المفرط على تخزينها.