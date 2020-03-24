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دولي

ترامب: سيموت الكثير من الناس إذا استمرت قيود فيروس (كورونا)

ترامب: سيموت الكثير من الناس إذا استمرت قيود فيروس (كورونا)
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن الكثير من الناس سيموتون، إذا استمرت قيود فيروس (كورونا) المستجد، لافتاً إلى أنه سيتم فتح البلاد قريباً، وبشكل تدريجي.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): "أرغب برفع القيود على الحركة بحلول 12 نيسان/ أبريل قبل عيد الفصح"، معتبراً أن "انكماشاً كبيراً"، سيفوق في عدد ضحاياه فيروس (كورونا).

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن 600 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالإضافة إلى 50 ألف إصابة.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء: إنه ألغى مساء أمس الاثنين، تشريع فيروس (كورونا) المستجد.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإنه لم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بـ (تريليوني) دولار لمواجهة (كورونا) موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال أعضاء الحزب الديمقراطي: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات، وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

وبموافقة 49 صوتاً مقابل اعتراض 46، لم يحصل الإجراء على الـ 60 صوتاً اللازمة ليمضي قدماً، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس.

وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، مع اتهام الجمهوريين للأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية، وفق (روسيا اليوم).

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