حصيلة (كورونا) اليومية في إيطاليا تُعاود الارتفاع مع تسجيل 743 وفاة

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا وفاة 743 شخصاً، خلال الـ 24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فيما أفادت السلطات، بإن عدد المصابين في كامل إيطاليا، ارتفع إلى 69176 مصاباً، شفي منهم 8326.



وكانت وكالة (رويترز) قالت: إنه تم تسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، بإقليم لومبارديا الإيطالي، الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا).



ونقلت (رويترز) عن مصدر تأكيده، أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.



وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا، أن أكثر من ستة آلاف شخص لقوا حتفهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.



وأظهرت آخر بيانات "جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) حول العالم إلى 381 ألفاً والوفيات إلى 16 ألفاً و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم.