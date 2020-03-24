طالع قائمة السلع المُعفاة من الضريبة في قطاع غزة

نشرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، قائمة بأسماء السلع التي شملها الإعفاء الضريبي الملعن عنه، وذلك تماشياً مع حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا).



جاء ذلك، وفق ما أعلن عنه رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، سلامة معروف، والذي قال: إنه ضمن اجراءات تعزيز تواجد السلع في الأسواق تم اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد كافة السلع الأساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع.





وفيما يلي القائمة الخاصة بالسلع المعفاة من الضريبة:





رام الله - دنيا الوطن