ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميع نتائج العينات سلبية

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى اللحظة، مشيراً إلى أن جميع نتائج الفحوصات سلبية (غير مصابة).





وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: "أجرينا فحوصات للعديد من العمال في الداخل المحتل والنتائج جميعها سلبية".





وتابع ملحم: "الطواقم الأمنية تنتشر في كافة الأماكن التي هناك شكوك بوجود تهريب للعمال من خلالها، ونراهن على وعي العمال".





وأكمل ملحم: "عينات إصابة كفر عقب والمخالطين ما زالت تحت الفحص، وكل حدود الدولة الفلسطينية تخضع لخطة الطوارئ، ونحن مسؤولون عن مواطنينا في كل المناطق وهناك حضور للأمن الفلسطيني في كافة المخيمات والبلدات والقرى الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطن