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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 82 مليون يورو لـ (أونروا)

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 82 مليون يورو لـ (أونروا)
أحد مقرات أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 82 مليون يورو (مبلغ الدعم السنوي) لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وبين الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه مع توفير تمويل بقيمة 82 مليون يورو لعام 2020، سيمكن الاتحاد الأوروبي وكالة (أونروا) من مواصلة توفير فرص الحصول على التعليم لـ 532,000 طفل من لاجئي فلسطين، والرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض، وتقديم المساعدة لأكثر من 250,000 معوز من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وأوضح: "يأتي صرف دعمنا السنوي في لحظة حرجة للغاية، حيث إن الوكالة حاليا في مرحلة الإعداد ومواجهة تفشي فيروس (كورونا)"،  وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل: "إن إيجاد حل عادل ومتفق عليه وواقعي للاجئين الفلسطينيين هو أحد المعايير المتفق عليها دولياً لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولذلك فإن دعمنا لـ (أونروا) ليس واجبنا الإنساني فحسب، وإنما يُساعد أيضاً على الحفاظ على إمكانية السلام المستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يمكن تحقيقه، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقط من خلال حل الدولتين عن طريق المفاوضات."

وقال مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفير فاريلي: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لتقديم (أونروا) الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين. وسيسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وقد دفعنا كل دعمنا لعام 2020 الآن من أجل السماح للوكالة بالتخطيط للمستقبل والوفاء بالتزاماتها، ولا سيما في ضوء جائحة "كوفيد 19"، وينبغي للمانحين الآخرين الآن أن يتقدموا أيضا".

وتابع: "لا يزال ضمان الإدارة المالية المناسبة والسليمة لدعم الاتحاد الأوروبي أساسا هاما من أسس مساهمة الاتحاد في المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع (أونروا) بشأن الإصلاح الداخلي للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بالطريقة الأكثر فعالية، وضمان تركيز (أونروا) على الخدمات الأساسية."

والاتحاد الأوروبي هو الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدة لـ (أونروا). حيث بلغ الدعم الإجمالي المقدم لـ (أونروا) في عام 2019 من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ما قدره 520 مليون يورو، وهو ما يمثل حوالي 60 في المئة من إجمالي ميزانية الوكالة.

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