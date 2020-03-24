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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: أنهينا الحجر المنزلي لـ 1341 عائداً للقطاع

الصحة بغزة: أنهينا الحجر المنزلي لـ 1341 عائداً للقطاع
الحجر الصحي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الوزارة تابعت الفحص المخبري لعائدين الى قطاع غزة حيث أجرى المختبر المركزي 144 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة كانت نتائج 142 منها سلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات كانا موجباً لحالتين وافدتين الى قطاع غزة، ولم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة.

وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "نطمئن أهلنا في قطاع غزة بان الطواقم الطبية تتابع الوضع الصحي للحالتين داخل مستشفى العزل بمعبر رفح البري وهما بحالة صحية مستقرة ولم تظهر عليهما أي اعراض مرضية جديدة".

وأكمل: "قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية لــ 1420 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي، منها 708 حالة في مراكز الحجر الصحي المعدة للحالات المرضية، وتحويل 34 حالة الى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة".

وقال: "وزارة الصحة انهت الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، وتتابع الإجراءات الصحية لإنهاء الحجر المنزلي لــ 1367 اخرين حتى نهاية الاسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا".

واستطرد: "تؤكد وزارة الصحة ان سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39% من الادوية الأساسية و23%المستهلكات الطبية و60% لوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى شح مواد الفحص المخبري لفيروسكورونا بفعل الحصار الإسرائيلي"

وقال: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والانسانية مما يضعنا امام منعطف خطير في مواجهة وباء كورونا المستجد".

واستكمل: "وزارة الصحة تطالب الامم المتحدة بتحمل مسئوليتها في حماية الحقوق الصحية والانسانية لشعبنا واتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص كوفيد 19 والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات مواجهة وباء كورونا المستجد".

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