"العمل" تدين ما آلت إليه ظروف وشروط عمل العمال داخل أراضي 48









ودعت وزارة العمل "إخواننا العمال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاتصال بالجهات المعنية لدى عودتهم الى قراهم وبيوتهم لعمل الفحوصات اللازمة والالتزام بالحجر المطلوب، حفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه ليس هذا فحسب بل تجاوزت سلطات الاحتلال كل القوانين والمبادئ وتصرفت بشكل لا إنساني ولا أخلاقي تجاه بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس (كورونا)، وألقت بهم على الحواجز الإسرائيلية، كما حصل مع العمال على حاجز جبارة وحاجز بيت سيرا.

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة العمل ما آلت إليه ظروف وشروط عمل عمالنا داخل أراضي عام 48، حيث لم يلتزم المشغل الإسرائيلي، بتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية لآلاف العمال الفلسطينيين، مما اضطرهم إلى المبيت في الورش والمزارع وفي العراء.