إعفاء ضريبي لكافة السلع الأساسية في قطاع غزة

قال رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، سلامة معروف، إنه ضمن اجراءات تعزيز تواجد السلع في الأسواق تم اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد كافة السلع الأساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع.



وأضاف معروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "شهدنا انخفاضاً ملموساً لتهافت المواطنين على شراء السلع والمنتجات المختلفة".



وتابع معروف: "تم اليوم عقد لقاء علمائي للمفتي وكبار مشايخ قطاع غزة في وزارة الأوقاف وخلص الاجتماع إلى موقف شرعي فيما يخص المطلوب حالياً بالتجمعات المتواجدة".



وأكمل: "نؤكد على أهمية امتثال المواطنين بتجنب التجمعات فهذه المعركة مع الفيروس هي شخصية بقدر ما هي جماعية".



رام الله - دنيا الوطن