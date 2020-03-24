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دولي

"هانتا" فيروس صيني جديد يتسبب بأول حالة وفاة بـ (ووهان)

"هانتا" فيروس صيني جديد يتسبب بأول حالة وفاة بـ (ووهان)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية، عن جريدة "جلوبال تايمز"، نبأ وفاة رجل صيني من مقاطعة ووهان الصينية جراء إصابته بفيروس (هانتا).

وحسب الصحيفة، فإن ذلك حدث أثناء وجود الرجل في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام،  ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مشيرةً إلى أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من القوارض.   

وأضافت الصحيفة: "في ظل حالة الخوف والذعر التي يتعرض لها العالم نتيجة نفشي  كورونا، ظهر فى هانتا الذي يطلق عليه أيضا متلازمة فيروسات هانتافين الرئوية (HPS)، وتأتي حالة فيروس هانتا في الوقت الذي يقترب فيه العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي كورونا علي مستوي العالم م من 400000 ،  ولم يجد العلماء حتى الآن علاجًا له".

وأكدت الصحيفة، أن أعراض فيروس هانتا تنقسم إلي جزأين، فالأول يكون شبيه بأعراض الأنفلونزا، وهي: "ارتفاع حرارة الجسم، ويصاحبها قشعريرة.، والشعور بالصداع الشديد، وألم في عضلات الجسم، والتعرض للقيء، أو الإسهال أو ألم في البطن".

وتابعت الصحيفة: "بعد مرور من 4 إلي 10 أيام من الإصابة أي فترة حضانة الفيروس، يزداد الأمر سوء، وهنا تكثر العديد من الأعراض ومنها: السعال الذي يصاحبه خروج  إفرازات، ضيق شديد في التنفس، تعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل، انخفاض ضغط الدم، انخفاض كفاءة القلب.
 
ومن أسباب الإصابة بفيروس هانتا، هو الفأر الذي ثبت علميا أنه المسئول الأول عن الإصابة، كما أن الاستنشاق يعد هو الطريق الرئيسي للانتقال، فعند التعرض لاستنشاق رائحة البول أو البراز أو اللعاب الخاص بالقوارض  التي تنتقل عبر الهواء يتسبب في ذلك الإصابة بالفيروس الذي يسهل انتقاله إلي الرئة التي يتراكم داخلها السوائل وتتسبب في التعرض لمشاكل تنفسية شديدة.

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