حالات الإصابة بـ(كورونا) بإيطاليا قد تكون أعلى عشر مرات من المعلن عنها





وقال أنجيلو بوريلي مدير وكالة الدفاع المدني لصحيفة لا روبابليكا "معدل التحقق من واحدة من كل عشر حالات له مصداقيته"، وعبر عن اعتقاده أن نحو 640 ألفا ربما كانوا مصابين بالمرض في إيطاليا، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وذكر أن أكبر صعوبة تواجه إيطاليا هي نقص الكمامات وأجهزة التنفس وهي مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمال البلاد في 21 شباط/فبراير.



وتحاول إيطاليا استيراد الناقص لديها من الخارج لكن بوريلي قال إن دولا مثل الهند ورومانيا وروسيا وتركيا أوقفت هذا النوع من المبيعات.



وتابع "نتواصل مع السفارات لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج".



وكشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصا بالفيروس خلال شهر تقريبا مما يعني أن إيطاليا البلد الأكثر تضررا من المرض في العالم حيث اقترب عدد المتوفين بها جراء الإصابة بالفيروس من مثلي العدد في الصين التي ظهر بها المرض في نهاية العام الماضي.



لكن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعني أن آلاف الحالات لا تكتشف.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الجهاز المسؤول عن جمع بيانات فيروس (كورونا) في إيطاليا، أنجيلو بوريلي يوم الثلاثاء: إن عدد حالات الإصابة هناك قد يكون أعلى عشر مرات من الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألف حالة.