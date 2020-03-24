عاجل

  • وفاة 422 شخصا بفيروس (كورونا) في بريطانيا وتسجيل 8077 حالة إصابة

  • حصيلة الإصابات ب(كورونا) بالعالم تتخطى 400 ألف حالة أكثر من نصفها في أوروبا وأمريكا

  • (العربية): تسجيل وفاتين و34 إصابة جديدة بـ (كورونا) في الجزائر

  • الصحة الإماراتية: شفاء أربع حالات إصابة بفيروس (كورونا) وتسجيل 50 حالة جديدة من المخالطين

  • الإمارات: حالات الإصابة الجديدة بـ (كورونا) هي لمخالطين

  • رويترز: تسجيل نحو 400 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إقليم لومبارديا الإيطالي

  • الإمارات تعلن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

  • الاتحاد الأوروبي يُقَدِّم 82 مليون يورو لـ (أونروا)

دولي

حالات الإصابة بـ(كورونا) بإيطاليا قد تكون أعلى عشر مرات من المعلن عنها

حالات الإصابة بـ(كورونا) بإيطاليا قد تكون أعلى عشر مرات من المعلن عنها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الجهاز المسؤول عن جمع بيانات فيروس (كورونا) في إيطاليا، أنجيلو بوريلي يوم الثلاثاء: إن عدد حالات الإصابة هناك قد يكون أعلى عشر مرات من الحصيلة الرسمية البالغة نحو 64 ألف حالة.

وقال أنجيلو بوريلي مدير وكالة الدفاع المدني لصحيفة لا روبابليكا "معدل التحقق من واحدة من كل عشر حالات له مصداقيته"، وعبر عن اعتقاده أن نحو 640 ألفا ربما كانوا مصابين بالمرض في إيطاليا، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وذكر أن أكبر صعوبة تواجه إيطاليا هي نقص الكمامات وأجهزة التنفس وهي مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمال البلاد في 21 شباط/فبراير.

وتحاول إيطاليا استيراد الناقص لديها من الخارج لكن بوريلي قال إن دولا مثل الهند ورومانيا وروسيا وتركيا أوقفت هذا النوع من المبيعات.

وتابع "نتواصل مع السفارات لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج".

وكشفت أحدث البيانات وفاة 6077 شخصا بالفيروس خلال شهر تقريبا مما يعني أن إيطاليا البلد الأكثر تضررا من المرض في العالم حيث اقترب عدد المتوفين بها جراء الإصابة بالفيروس من مثلي العدد في الصين التي ظهر بها المرض في نهاية العام الماضي.

لكن فحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعني أن آلاف الحالات لا تكتشف.

أخبار ذات صلة

&#34;هانتا&#34; فيروس صيني جديد يتسبب بأول حالة وفاة بـ (ووهان)

"هانتا" فيروس صيني جديد يتسبب بأول حالة وفاة بـ (ووهان)

تركيا تُعلن البدء بتصنيع أجهزة تنفس بكميات كبيرة

تركيا تُعلن البدء بتصنيع أجهزة تنفس بكميات كبيرة

الصحة العالمية: 85% من إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة في أوروبا وأمريكا

الصحة العالمية: 85% من إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة في أوروبا وأمريكا

مُسن أمريكي.. خاف من كورونا فمات بعقار الكلوروكين

مُسن أمريكي.. خاف من كورونا فمات بعقار الكلوروكين

إصابة رئيس سابق فاز بجائزة نوبل بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس سابق فاز بجائزة نوبل بفيروس (كورونا)

إيران: سنسمح فقط لثلث الموظفين بالعمل بسبب (كورونا)

إيران: سنسمح فقط لثلث الموظفين بالعمل بسبب (كورونا)

ترامب: لو تركنا الأمر للأطباء فإنهم سيغلقون العالم

ترامب: لو تركنا الأمر للأطباء فإنهم سيغلقون العالم

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1656 شخصًا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 1656 شخصًا

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على رجل الأعمال جودت الخضري

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على رجل الأعمال جودت الخضري

&#34;الخارجية&#34;: نحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن اعتداءات جيشها ومستوطنيها

"الخارجية": نحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن اعتداءات جيشها ومستوطنيها

&#34;العمل&#34; تدين ما آلت إليه ظروف وشروط عمل العمال داخل أراضي 48

"العمل" تدين ما آلت إليه ظروف وشروط عمل العمال داخل أراضي 48

غنيم: إجراءاتنا في تعقيم المياه يحول دون انتقال فيروس (كورونا) إليها

غنيم: إجراءاتنا في تعقيم المياه يحول دون انتقال فيروس (كورونا) إليها

الخليل: الاقتصاد تغلق مصنعين وتحيل ستة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

الخليل: الاقتصاد تغلق مصنعين وتحيل ستة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

وزارة المالية تعلن فتح حساب بنكي لاستقبال التبرعات لمكافحة (كورونا)

وزارة المالية تعلن فتح حساب بنكي لاستقبال التبرعات لمكافحة (كورونا)

المصري يتبرع بمليون دولار ويدعو لتشكيل صندوق للأمن الغذائي والدوائي

المصري يتبرع بمليون دولار ويدعو لتشكيل صندوق للأمن الغذائي والدوائي

النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

منوعات

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و&#34;مي عز الدين&#34;المتضرر الأكبر

صناع ست مسلسلات أعلنوا وقف التصوير بسبب كورونا و"مي عز الدين"المتضرر الأكبر

شاهد: أول حبيب لـ &#34;جينيفر لوبيز&#34; يفارق الحياة.. وهذه صوره

شاهد: أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق تصاب بفيروس كورونا.. وهذا ما قالته

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

روان بن حسين تنشر صوراً من طفولتها..هل تشبهها ابنتها لونا؟

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

صور: نسرين طافش تتألق بالفضي في جلسة تصوير جديدة

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:&#34;دين أبوك إسمه إيه ؟&#34;

شاهد: متابع ينتقد ريم البارودي.. والأخيرة ترد:"دين أبوك إسمه إيه ؟"

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على "تيك توك"

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: &#34;انا عندي كارثة في البيت&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: "انا عندي كارثة في البيت"

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ&#34;جهاز كشف كورونا&#34;

إحالة فنانة عربية إلى المحكمة بعد ترويجها لـ"جهاز كشف كورونا"

وفاة إبنة الفنانة المصرية &#34;ناهد جبر&#34;

وفاة إبنة الفنانة المصرية "ناهد جبر"

عربي

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد

مصر تُعلن حظر التجول ليلًا في عموم البلاد