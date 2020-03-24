هل سُجلت أية حالة إصابة بفيروس (كورونا) في الجالية الفلسطينية بألمانيا

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

صرحت سفير دولة فلسطين لدى جمهورية المانيا الاتحادية الدكتورة خلود دعيبس أنه لم تسجل بحمد الله حتي تاريخه أية إصابات بفيروس (كورونا) المستجد COVID 19 بين أبناء الجالية الفلسطينية في عموم مقاطعات ومدن المانيا.



وأضافت دعيبس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن السفارة وضعت "خطة طوارئ" للتعامل مع أزمة (كورونا)، تعتمد على الالتزام بتوجيهات وإرشادات الحكومة الألمانية الفيدرالية التي تواصلت مع البعثات الدبلوماسية، وزودتها بالبلاغات اللازمة للتعاطي مع الأوضاع الراهنة، وأيضاً الالتزام بتطبيق توجيهات وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية، التي كانت سباقة وقدمت التعليمات المطلوبة، على صعيد اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتسيير حركة العمل وقت الطوارئ، وعلى صعيد متابعة أوضاع الجاليات الفلسطينية.



هذا وقد تم تشكيل لجنة طواريء فلسطينية لعموم المانيا بالتعاون ما بين السفارة الفلسطينية في برلين وعدد من الأطباء الفلسطينيين في عدد من مدن المانيا وعدد اخر يضم العديد من رجال الاعمال والشخصيات البارزة والناشطة بين صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف مدن ومقاطعات المانيا الاتحادية .