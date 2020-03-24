قرار بتمديد فترة سريان تأمين المركبات خلال فترة الطوارئ

أصدرت هيئة سوق رأس المال، قراراً بتمديد فترة سريان تأمين المركبات خلال حالة الطواريء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، جاء فيه:



استنادا للمرسوم الرئاسي بشأن إعلان حالة الطواريء وعطفا على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 23/3/2020 بخصوص تمديد فترة سريان تأمين المركبات خلال حالة الطواريء، أصدرت هيئة سوق رأس المال قرارا بتمديد فترة سريان تأمين المركبات التي تنتهي مدة تأمينها خلال حالة الطواريء بشكل تلقائي، وفقا لذات شروط التغطية التأمينية الواردة في وثيقة التأمين المبرمة بين شركة التأمين والجهة المالكة للمركبة.





كما حدد قرار الهيئة التزام شركات التأمين بتغطية كافة الأخطار المؤمن ضدها وفقا لوثيقة تأمين المركبات التي تقع للمركبات خلال فترة التمديد، كما وضح القرار آلية تسديد قيمة قسط التأمين للفترة التي تم تمديدها بعد انتهاء حالة الطواريء.



رام الله - دنيا الوطن