الداخلية بغزة تُصدر إعلاناً مهماً بشأن عمل الصحفيين بحالة الطوارئ

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إعلاناً مهماً بشأن عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في ظل حالة الطوارئ، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تسهيلاً لعمل الصحفيين ووسائل الإعلام في ظل حالة الطوارئ، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني إصدار بطاقة مؤقتة للصحفيين للعمل في أوقات الطوارئ، حيث سيتم تسهيل مهام حاملي هذه البطاقة فقط، وذلك وفق الشروط الآتية:



إرسال كتاب من المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها الصحفي.



أن تكون المؤسسة الإعلامية حاصلة على ترخيص من المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام)، حيث تُرسل البيانات من خلال نافذة "خدمات الصحافة" بموقع وزارة الداخلية.





رام الله - دنيا الوطن