وزارة المالية تُعلن عن تسهيلات جديدة للمواطنين والقطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية، عددا من القرارات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص، للعمل بها خلال فترة الطوارئ.جاء ذلك عقب لقاء وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، نشرت وكالة (وفا) تفاصيله، مؤكدة أنه جاء مناقشة آخر تطورات وباء كورونا على الوضعين المالي والاقتصادي، للقطاعين العام والخاص .وأكد بشارة أن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة، وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين، وخدمة شعبنا، وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.بدورهم، أكد ممثلو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أنهم جزء لا يتجزأ من المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وأن هذا القطاع سيقوم بدوره على أكمل وجه في سبيل الخروج من الأزمة الصحية وتخطيها وفقا للإمكانيات المتوفرة.

أصدرت وزارة المالية عددا من القرارات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص، للعمل بها خلال فترة الطوارئ.

جاء ذلك عقب لقاء وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف مناقشة آخر تطورات وباء كورونا على الوضعين المالي والاقتصادي، للقطاعين العام والخاص .

وأكد بشارة أن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة، وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين، وخدمة شعبنا، وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

بدورهم، أكد ممثلو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أنهم جزء لا يتجزأ من المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وأن هذا القطاع سيقوم بدوره على أكمل وجه في سبيل الخروج من الأزمة الصحية وتخطيها وفقا للإمكانيات المتوفرة.

وقررت وزارة المالية منح عدد من التسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص: