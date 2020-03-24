الخليل: الاقتصاد تغلق مصنعين وتحيل ستة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، مصنعين لإنتاج للبدلات الطبية والكمامات في مدينة الخليل بعد رسوب عيناتهما في الفحص المخبري.



وبينت الوزارة في تقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، ان المصنعين يتجهزان لإنتاج هذه الاصناف التي رسبت في الفحص المخبري الامر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.



وحررت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني مخالفات لستة تجار تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم اشهارهم الاسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية بالإضافة الى اخطار عشرات المحلات التجارية لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعمول بها.



وأشارت الوزارة الى ارتفاع عدد التاجر المحالين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على مدار الاسبوع الجاري الى 17 تاجراً في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت وأريحا في حين تم

اغلاق ثلاثة محال تجارية و اربعة مصانع في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم ومدينة الخليل.



وأشارت الوزارة في بيانها ان الحركة الشرائية في المحال التجارية تراجعت بعد اقبال المواطنين مطلع الاسبوع الجاري على شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم على الرغم من توفر مخزون تمويني يكفي لأشهر بما في ذلك شهر رمضان المبارك لافته الى ان الحركة التجارية والإمدادات تسير كالمعتاد وفقاً للتدابير الحكومية.