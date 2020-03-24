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شاهد: البدء بتوزيع المنحة القطرية للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

شاهد: البدء بتوزيع المنحة القطرية للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة القطرية وبالتنسيق والتعاون مع صندوق قطر للتنمية، وبناءً على توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأت بتقديم المساعدات المختلفة لمئات المواطنين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، ضمن جهود دولة قطر لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

وقال السفير العمادي، في تصريح نشره موقع اللجنة القطرية: إن هذه المساعدات تأتي ضمن المنحة المالية التي أعلن عنها أمير دولة قطر لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي على مدى 6 أشهر، والتي تشمل تقديم الدعم اللازم لأهالي القطاع لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).

وأوضح السفير القطري أن المساعدات تشمل توفير وجبات الطعام والأجهزة الكهربائية الأساسية وكذلك الأثاث اللازم من أغطية ومخدات وفرشات، بالإضافة لتوفير طرود غذائية لأسر بعض المحجورين، علاوة على تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر.

وأشار إلى أن عملية توزيع هذه المساعدات ستتم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.






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