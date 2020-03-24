وزارة المالية تعلن فتح حساب بنكي لاستقبال التبرعات لمكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية فتح حساب بنكي خاص لاستقبال تبرعات المواطنين والشركات وممثلي القطاع الخاص.



وأوضحت في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن رقم الحساب هو (206777) عبر بنك فلسطين.



وأكدت أن فتح هذا الحساب الخاص جاء بناء على رغبة العديد من الشركات وممثلي القطاع الخاص والمواطنين للتبرع لمساندة الحكومة في جهودها لمكافحة فيروس كورونا.