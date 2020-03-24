النيابة تُوقف 20 متهماً برام الله بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أوقفت النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء، 15 متهماً في محافظة رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أقدم كل من المتهمين بالتجول في شوارع المدينة، وخرقهم التدابير الوقائية، وبما يتعارض مع منع تفشي والحد من انتشار وباء (كوفيد 19)، (كورونا)، وذلك خلافاً لقانون الطوارئ، والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، علماً أن المتهمين من غير الأشخاص المصرح لهم بالتنقل.



وفي ذات السياق، أوقفت النيابة العامة، خمسة متهمين في مدينة طوباس، وذلك بعد ضبطهم داخل مركبة بعد منتصف الليل وبحيازتهم مواد مُسكرة ومخدرات في داخل المدينة، وخرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ.



هذا وقد تم توقيف جميع المتهمين استناداً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وذلك لغايات استكمال التحقيق معهم، علماً أنه قد تم إحضارهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.