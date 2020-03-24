إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار تجاه فلسطيني، وأصابته إصابة مباشرة؛ بذريعة رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، بالقرب من قرية دير نظام غرب المدينة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت مداخل قرية دير نظام غرب مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.