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أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في السعودية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي بالبلاد، وأفادت برصد أول حالة وفاة بالعدوى.

ووفق وكالة (واس) الرسمية، قالت وزارة الصحة السعودية: إنه تم تسجيل 205 حالات جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين وصل بالتالي إلى نقطة 767 حالة بعد أن كان على مستوى 562 في الإحصائية السابقة المنشورة أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، موضحة أن المتوفي هو مقيم أفعاني في المملكة كان في 51 عاما من عمره.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب الجميع أي التجمعات للوقاية من الإصابة بهذا المرض الذي يواصل انتشاره في المملكة.  

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