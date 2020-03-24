شؤون فلسطينية

المالكي: طواقم الخارجية والسفارات على رأس عملها وتُعلن عن أرقام للطوارئ

المالكي: طواقم الخارجية والسفارات على رأس عملها وتُعلن عن أرقام للطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم اجتماعاً مع فريق العمل المصغر في الوزارة، حيث وضعهم في صورة آخر التطورات والمستجدات، الخاصة بوباء (كورونا)، وناقش معهم كل ما يتعلق بخطة عمل الوزارة، في هذه الظروف الدقيقة والصعبة. 

وبعد نقاش معمق، حول كافة القضايا ذات الصلة، أكد المالكي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على استمرار عمل الوزارة في مقرها الرئيس، وبطواقهما الرئيسة وبفعالية، وبكفاءة عالية في متابعة جميع القضايا والاحتياجات، بما في ذلك قدرتها العالية على التواصل والاتصال بسفارات دولة فلسطين، وبجالياتنا المنتشرة بأرجاء المعمورة.

وأكد المالكي، أن سفارات دولة فلسطين، بدورها، أعلنت عن أرقام طوارئ؛ لتسهيل الاتصال والتواصل مع جالياتنا في الدول المختلفة، وهي معلنة أيضاً على الصفحة الإلكترونية لوزارة
الخارجية والمغتربين.

وفي ضوء هذا الاجتماع، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن أرقام الطوارئ؛ لتسهيل الاتصال والتواصل أيضاً معها وهي:
 0566244161،0593246161، 022943144.

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