السيسي بعد فرض حظر التجوال: سنتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة (كورونا)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية، أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأوضح السيسي عبر حسابه بموقع (تويتر) أن الإجراءات ملحة، ومن شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس، وتقليل نسب الإصابة به، متابعاً: "لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية، بجميع أجهزتها، ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها، وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون".



وأضاف: "رهاني دائماً على وعي الشعب المصري العظيم، وقدرته على تجاوز الأزمات، وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة".



وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلاً من السابعة مساء للسادسة صباحاً؛ لمواجهة أزمة فيروس (كورونا).