ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 304 حالات، بعد تسجيل 37 إصابة جديدة.وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام، وأن أي تهاون بتطبيقها، سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.ونشرت وزارة الصحة العامة، عبر حسابها في (تويتر)، رسماً بياناً يوضح تأخير الانتشار المحلي لفيروس (كورونا) المستجد، حيث أوضح الرسم، أنّ عدد الإصابات بالفيروس في لبنان، لم يتخطَّ بعد قدرة الجهاز الطبي على الاستجابة.