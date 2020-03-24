الخارجية تُطالب المنظمات الدولية المختصة بإلزام دولة الاحتلال بتوفير الحماية والسلامة لعمالنا

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دولة الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن صحة وسلامة العمال الفلسطينيين، خاصة وأنها مطالبة وفق القانون الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم امام تفشي هذا الوباء، مطالبة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة العمل الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واجبار سلطات الاحتلال الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين.









وقالت الوزارة: "بالرغم من أن نتائج الفحص التي أجرتها وزارة الصحة الفلسطينية للعامل، اثبتت أنه غير مصاب، إلا أن هذا السلوك الوحشي، يعكس حجم تفشي العنصرية البغيضة، والنظرة الدونية لدى الإسرائيليين، تجاه المواطنين الفلسطينيين، ويعكس أيضاً البيئة غير الصحية، التي يعمل بها عمالنا داخل إسرائيل، وهو ما يتناقض تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بحماية الأشخاص المدنيين".

رام الله - دنيا الوطنودانت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، السلوك العنصري، وغير الأخلاقي وغير الإنساني، الذي مارسه أحد أرباب العمل الإسرائيليين، حين قام بإلقاء العامل غانم من سكان بلدة صرة في محافظة نابلس على الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة بيت سيرا، بعد أن شك بأنه مصاب بفيروس (كورونا)، بدون أن يقدم له المعونة الطبية اللازمة.