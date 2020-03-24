اتفاقية لتزويد مستشفى عمر القاسم في قلقيلية بجهاز تنفس صناعي

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتزويد مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون شرق قلقيلية، بجهاز تنفس صناعي، مقدم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لصالح وزارة الصحة.



ووفق الوكالة الرسمية، فقد أشاد محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، بمؤسسات محافظة قلقيلية، التي شكلت نموذجاً للتكافل والتضامن بين بعضها البعض، في ظل الظروف الصعبة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني.



وأعرب عن أمله باستمرار التعاون المشترك بين كافة المؤسسات، إلى حين الانتهاء من هذه الأزمة الطارئة.



وكانت وزارة الصحة، وجمعية لجان الرعاية الصحية، قد وقعت في السابع عشر من آذار/ مارس الجاري، اتفاقية لاستخدام مستشفى الشهيد عمر القاسم، كمركز لعلاج حالات الإصابة بوباء (كورونا).