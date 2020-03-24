الخليل: حملة تعقيم لشوارع المدينة ومرافقها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية الخليل، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بحملة؛ لتعقيم شوارع المدينة، في إطار الإجراءات الوقائية منذ إعلان حالة الطوارئ.



ووفق الوكالة الرسمية (وفا)، فقد أكد رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو اسنينة، أن طواقم البلدية، تواصل عملها لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ولتعقيم كافة مرافق المدينة، مثمناً جهود الطواقم في خدمة المواطنين، وتوفير سبل النظافة العامة، التي من شأنها بث روح الطمأنينة، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة، والالتزام التام بالمنازل، وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة.



من جانبه، أوضح رئيس قسم الصحة والبيئة بدر حسونة، في بيان أصدرته البلدية، أنّ طواقم القسم، تعمل على توفير أعلى درجات النظافة في أرجاء المدينة، مبيناً أنّ أعمال التعقيم متواصلة، حيث طالت كافة الشوارع، بالإضافة إلى الأسواق والمؤسسات الحكومية والمحلات التجارية.